مسئول: الصين تبدأ فى طرح سندات دولارية اليوم

رويترز

قال مسئول بوزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين ستطلق اليوم إصدار سندات سيادية دولارية خارجى، يتجاوز حجمه ثلاثة مليارات دولار جُمعت فى العام الماضى.

وقال المسئول لرويترز "سيتجاوز حجم الإصدار مثيله فى الأعوام الماضية".

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن مزيدا من المعلومات عن إصدار السندات السيادية، الذى سيساهم فى تحسين منحنى عائد السندات الخارجية للصين.

وأفادت مذكرة شروط اطلعت عليها رويترز أن حكومة الصين فوضت 13بنكا استثماريا لإدارة صفقة إصدار سندات سيادية بالدولار الأمريكى، وهو الإصدار الثالث لها منذ إحياء برنامجها لإصدار الديون الدولية قبل عامين.

وسيكون التسعير النهائى للسندات التى ستصدر على شرائح لآجال ثلاثة وخمسة وعشرة أعوام وعشرين عاما عند 35 و40 و50 و70 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية لنفس الآجال، بحسب خدمة آي.إف.آر لأخبار أسواق المال التابعة لرفينيتيف.

وستكون هذه ثالث عملية منذ 2017 عندما أطلقت الصين أولى سنداتها الدولارية فى 13 عاما، حيث جمعت الصفقة مليارى دولار، بينما جمعت عملية منفصلة فى 2018 ثلاثة مليارات دولار.

وباعت الصين أول سندات لها مقومة باليورو خلال 15 عاما فى نوفمبر تشرين الثاني، فى صفقة جمعت 4.4 مليار يورو، ويعتقد محللون أن الأسواق الأوروبية ستصبح مصدرا أكبر للتمويل أمام الصين فى المستقبل.