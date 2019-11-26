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محافظ دمياط تتفقد ورش مدينة الآثاث وتتابع التجهيزات النهائية للمعرض المؤقت

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:43 م
محافظ دمياط تتفقد ورش مدينة الآثاث وتتابع التجهيزات النهائية للمعرض المؤقت محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم زيارة تفقدية لمدينة دمياط للأثاث والتى تابعت خلالها التجهيزات النهائية بالمعرض المؤقت، تمهيدا للبدء فى فرش منتجات الصناع بالمدينة.

وتفقدت المحافظ عددا من الورش الصناعية، والتى تم العمل بها، كما التقت بالصناع للاستماع الى مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمات وكافة التيسيرات، التى يتم تقديمها لهم، مؤكدة أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل نحو تذليل جميع العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، والذى يعد أكبر تجمع صناعى وتجارى للأثاث والأول من نوعه فى الشرق الأوسط، كما يتمتع بعدد من المزايا، والتى يعد من أهمها وجود مركز تكنولوجى يتيح الشهادات المعتمدة دوليا، للمنتجات المصنعة بالورش الصناعية بها.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه ومع انطلاق مشروع مدينة دمياط للأثاث، والذى يهدف الى تعميق وتوطين صناعة الأثاث، من خلال استخدام التقنيات الحديثة بها، سيعيد مكانة دمياط الرائدة فى هذا القطاع، بالنسبة للسوق المحلى بل ووضعها على خريطة الصناعة العالمية.

 

 


محافظه دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

منال عوض

مدينه للأثاث

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