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محافظ جنوب سيناء يتفقد الإنشاءات بمدينة السلام

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:24 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد الإنشاءات بمدينة السلام جانب من الجولة
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس المدينة، بجولة تفقدية بعدد من مواقع العمل المنتشرة بكافة ربوع مدينة السلام، وتفقد المحافظ عملية التئام الشروخ الأسفلتية بإستخدام احدث التقنيات العالمية، فى إطار التطوير ورفع الكفاءة الدائم لمدينة شرم الشيخ .

 

 كما تفقد المحافظ، عمليات الرصف المنتشرة ،بأكثر من موقع وحى وبخاصة حى النور والرويسات بالشوارع الرئيسيه الحيوية والجانبية المؤدية الى جامعة الملك سلمان، فضلا على أعمال زرع النخيل وأعمدة الإضاءة وتركيب البلدورات والدهانات، وإنشاء عدد من المشايات بكافة المحاور، وإنشاء طرق للدراجات وكافة اعمال اللاند سكيب كما تفقد المحافظ عدد من مداخل ومخارج المدينة، والتطوير الشامل الجارى العمل به من زراعات وتجميل وطلاءات وبخاصة المدخل الرئيسى للمدينة للقادم من طريق الطور، ويعتبر هذا التطوير المستمر هو سر من اسرار التألق الدائم لمدينة السلام.

 

كما قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتفقد السور الامنى للمدينة، وأثنى على هذا العمل الذى يهدف لحماية المواطن والسائح، على حد سواء كما تفقد نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بطول هذا السور.

 

 

 


مدينة شرم الشيخ

اعمال رصف الطرق بشوارع شرم الشيخ

تطوير

محافظ جنوب سيناء

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