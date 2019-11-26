سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:43 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تدمر السمنة المفرطة أدمغة الأطفال .. دراسة تشرح

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:30 م
كيف تدمر السمنة المفرطة أدمغة الأطفال .. دراسة تشرح السمنة عند الاطفال
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الباحثون على أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من تلف والتهاب فى منطقة ما تحت المهاد والتي تسمى "دائرة الجوع" في الدماغ، وهو ما أظهره التصوير بالرنين المغناطيسي من 100 طفل بالإضافة إلى تسبب السمنة أيضا فى دمار مناطق الوظيفة المعرفية بالمخ.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" يقول الباحثون إن السمنة المفرطة يسبب التهابًا في الدماغ يؤدي إلى قتل الخلايا، حيث تشير دراسة إلى أن الأطفال البدناء قد يعانون من أضرار لا يمكن إصلاحها في المناطق الحساسة في أدمغتهم.

وجد الباحثون أن المراهقين والأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن يعانون من علامات تدمير واضحة في المناطق المسؤولة عن السيطرة على الشهية والعاطفة والسرور.

21435140-7722493-Breakdown_of_white_matter_in_obese_children_s_brains-m-2_1574693338919

وكشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا عن وجود أضرار في المناطق المسؤولة عن سرعة التفكير، مما يشير إلى أن درجات الأطفال الصغار في المدارس قد تتأثر إذا كانوا يعانون من السمنة المفرطة.

وأوضح التقرير أن الباحثين يعتقدون أن الأكل الدائم والذى يؤدى إلى الإصابة بالسمنة يسبب تفاعلًا التهابيًا في الدماغ يؤدي إلى قتل الجسم للأنسجة السليمة، كما أن زيادة الوزن تؤدي إلى إفراط في إنتاج هرمون الجوع "هرمون الليبتين" ، مما يزيد من زيادة الوزن.

ووفقا لتقدير الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الأطفال أن نصف الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2020.

20633670-7651499-image-a-2_1572972459269

السمنة يمكن أن تؤدي إلى عدد كبير من الحالات الصحية التي قد تكون قاتلة في وقت لاحق من الحياة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 والسرطان.

أجريت الدراسة الأخيرة التي أجرتها جامعة ساو باولو في البرازيل على إجراء فحص بالأشعة على 120 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عامًا، وكان 59 من المشاركين يعانون من السمنة المفرطة ، بينما كان 61 منهم يتمتعون بوزن صحي.

وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي انخفاضًا في المادة البيضاء الموجودة في التلفيف الأمامي المداري الأوسط وهي منطقة دماغية مرتبطة بالتحكم العاطفي ودائرة المكافآت.

كما كشفوا أن خلايا المخ قد تم تدميرها في الجسم الثفني ، وهي مجموعة من الألياف العصبية التي تربط الجزء الأيسر والأيمن من الدماغ وهي مسؤولة عن الوظيفة الإدراكية، ويقول الفريق إن هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض فترة الاهتمام وصعوبة التركيز.

 

 


السمنه

السمنه المفرطه

اضرار السمنه

دراسه جديده

اضرار السمنه على المخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة