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غلق 3 منشآت غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة بالزقازيق

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:27 م
غلق 3 منشآت غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة بالزقازيق محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعدم مفتشو الأغذية بالشرقية، أكثر من طن أغذية فاسدة ، وتحرر 13 جنحة ، وتم 3 منشآت غذائية ذلك في حملة مكبرة بالزقازيق ، تنفيذا لتعليمات ، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإحكام السيطرة علي سوق الغذاء لتوفير غذاء آمن للمواطنين بالشرقية .

كانت شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية الزقازيق حملة علي المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق ، أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن ، 44كجم أغذية وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم تحرير عدد 4 محاضر جنحة صحية ، وتم سحب 13 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، كما تم  مخاطبة الجهات المختصة لغلق 3 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بهم علي الصحة العامة .

وأكد وكيل الوزارة علي استمرار جهود مراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

 


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