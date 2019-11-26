غلق 3 منشآت غذائية وإعدام طن أغذية فاسدة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعدم مفتشو الأغذية بالشرقية، أكثر من طن أغذية فاسدة ، وتحرر 13 جنحة ، وتم 3 منشآت غذائية ذلك في حملة مكبرة بالزقازيق ، تنفيذا لتعليمات ، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإحكام السيطرة علي سوق الغذاء لتوفير غذاء آمن للمواطنين بالشرقية .

كانت شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية الزقازيق حملة علي المنشآت الغذائية بمدينة الزقازيق ، أسفرت جهود الحملة عن إعدام طن ، 44كجم أغذية وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم تحرير عدد 4 محاضر جنحة صحية ، وتم سحب 13 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 3 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بهم علي الصحة العامة .

وأكد وكيل الوزارة علي استمرار جهود مراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .