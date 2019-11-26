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عمومية "الكويتية السورية القابضة" تقر الشطب الاختيارى من بورصة الكويت

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:00 م
عمومية "الكويتية السورية القابضة" تقر الشطب الاختيارى من بورصة الكويت بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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أعلنت الشركة الكويتية السورية القابضة، عن موافقة الجمعية العامة العادية للشركة، على الانسحاب الاختيارى من بورصة الكويت، بنسبة موافقة 52.668% من الحضور، ونسبة 22.613% لم توافق.
 
وبحسب بيان الشركة الكويتية السورية القابضة، لبورصة الكويت، فأن أسباب الانسحاب الاختيارى جاء بسبب ضعف التداول على أسهم الشركة، وتدنى قيمة السهم بشكل لا يحقق مصلحة الشركة والمساهمين بما أن القيمة السوقية لا تعكس القيمة الدفترية للسهم، وتخفيض وتقليل الأعباء المالية والإدارية التى تتحملها الشركة نتيجة استمرار إدراجها فى بورصة الكويت.
 
وكانت مؤشرات بورصة الكويت، قد تراجعت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط ، وهى الجلسة الأولى التى تتراجع بها بعد 7 جلسات من الصعود المتتالى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% خاسراً 34.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5824.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% خاسراً 48.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6373 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 6.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4752.40 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 203.8 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون دينار كويتى عبر 8561 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%.
 
وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 9.91%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.32%.
 

الكويتية السورية القابضة

بورصة الكويت

الشطب الاختيارى

اخبار البورصة

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