عجوز أمريكية تُسقط لصا حاول سرقة منزلها بـ"الشامبو"

وكالات

وجد لص شاب مفاجأة صادمة فى انتظاره حينما ظن أن سرقة منزل تسكنه عجوز بمفردها، ستمضى كما خطط بسهولة.

ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتى، كانت الجدة ويلى مرفي "82 عاماً"، في منزلها بولاية نيويورك الأمريكية، حينما طرق اللص الباب فى الـ11 مساء، وطلب منها الدخول واستدعاء سيارة إسعاف، إلا أن حسها دفعها لرفض طلبه، فما كان منه إلا أن دفع الباب واقتحم المنزل.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مرفي قولها "قلت له أنا عجوز وأسكن وحدى لكني قوية وصعبة المنال".

وتمكنت الجدة من إسقاط اللص على الأرض وضربه بالمنضدة، ثم أخذت عبوة شامبو وفرغتها على وجهه، قبل أن تسحب المكنسة الكهربائية وتبرحه بها ضرباً.

وذهل رجال الشرطة عند وصولهم ورؤيتهم لما حل باللص، وطلب بعضهم التقاط صور سيلفي مع العجوز، والتي لم يكن السارق يعلم بأنها فائزة بجائزة عالمية في بطولة رفع الأثقال عن فئتها العمرية.