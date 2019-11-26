صور.. محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم

مطروح – حسن مشالي

أجرى اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لمدينة السلوم، فى للوقوف على المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطنين، وافتتح الوحدة المحلية الجديدة بقرية بقبق، لتقديم الخدمات لأهالى القرية، ووجه بتمهيد الطريق، مع عمل لافتات ولوحات إرشادية بالوحدة، للتيسير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

كما افتتح محافظ مطروح، محطة تحلية المياه بالقرية بطاقة 100 متر مكعب فى اليوم، لتوفير مياه الشرب الأهالى وذلك من خلال تحلية مياه بئر عميق، على عمق 70 متر، مع دراسة توسعة المحطة وحفر بئر آخر، وجارى إقامة سور حول المحطة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بمطروح، أن المحطة جاهزة التشغيل التجريبى وبدء ضخ المياه للأهالى.

وتفقد محافظ مطروح خلال زيارته لمدينة السلوم محطة تحلية مياه البحر، وأوضح رئيس شركة المياه والصرف الصحى بمطروح، أن المحطة تعمل بطاقة 3500 متر مكعب يوميا وجارى زيادة طاقتها ال 4000 متر، لخدمة أهالى المدينة والإعداد لافتتاحها خلال العيد القومى المحافظة، مع دراسة توستعها إلى 10 ألاف متر، بعد عامين، لاستيعاب الزيادة السكانية.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير وتوسعة الشارع الرئيسى بمدخل مدينة السلوم لمسافة 1,5كم، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، مع عمل البلدورات والأرصفة، وتوسعة الرصيف الملاصق للمدرسة، ومراجعة أعمال الإنارة وتوصيلات الكهرباء وعمل لاند سكيب وتسوية نهاية الشارع، بالإضافة إلى دهان سور مدرسة السادات الإعدادية.

وافتتح اللواء مجدى الغرابلي، إدارة السلوم الاجتماعية الجديدة، للعمل على تيسير الخدمات الاجتماعية لأهالى السلوم.

وأوضح فتحى الجمل مدير التضامن الإجتماعى بمطروح، أن المبنى الجديد مقام على مساحة 260 متر بتكلفة مليون و 250 ألف جنيه، كمرحلة أولى مع استكمال المرحلة الثانية بتكلفة مليون و 500 ألأف جنيه.

ووجه محافظ مطروح بسرعة تمهيد ورصف مدخل إدارة الشئون الاجتماعية، لتيسير دخول المواطنين مع دعم مديرية التضامن لإدارة السلوم بالعمالة الكافية.

وافتتح محافظ مطروح، مدرسة السلوم المشتركة للتعليم الاساسى، بعد أعمال التوسعة فى وتقليل كثافات الفصول وتوفير الراحة للطلاب.

وأوضح المهندس مجاهد نجم مدير الأبنية التعليمية بمطروح، أن توسعة المدرسة، تضمنت إنشاء مبنى جديد بسعة 19 فصلا وبتكلفة 8,5 مليون جنيه.

وأكد محافظ مطروح، على أنه يجرى العمل حاليا، على تشجيع ودعم استكمال الفتيات لمراحل التعليم ما بعد الأساسى، من خلال دراسة مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية تخصيص مدارس للفتيات، بكل مدينة مع دراسة مطلب أهالى السلوم فى إقامة مدرسة للبنات لاستكمال تعليمهن.



محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم (4)



محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم (5)



محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم (6)



محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم (7)



محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم (8)



محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم (1)



محافظ مطروح يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين وبحث المشاكل بمدينة السلوم (2)