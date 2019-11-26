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شرطى أمريكى يكافئ سائق السيارة الموزة بـ 20 دولاراً

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:47 م
شرطى أمريكى يكافئ سائق السيارة الموزة بـ 20 دولاراً السيارة الموزة
وكالات

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تحولت توقعات سائق يقود سيارة صممها على شكل موزة، من مواجهة مشاكل مع الشرطة إلى صداقة غير متوقعة مع عدد من رجال المرور في ولاية ميشيجان الأمريكية.

ووفقا لما نشره "سبوتينك"، اعتاد ستيف برايثويت (59 عاماً)، على توقيف الشرطة لسيارته التي صممها في المنزل، وسؤاله بشكل ودي وفضولي عما يفعله بهذه السيارة الغريبة، إلا أنه توقع معاملة أخرى عندما أوقفه شرطي مرور بالقرب من مدينة أدريان وتسلم رخصة قيادته وتوجه بها بعيداً، قبل أن يتفاجأ الرجل بعودة الشرطي لتسليمه الرخصة وهي ملفوفة بورقة من فئة 20 دولاراً.

وقال برايثون إنه أخبر الشرطى لحظة توقيفه بعمله على نقل الناس بما يستطيعون دفعه، مضيفاً أنه لم يتمكن من التعرف على الشرطى بعد استعادة رخصته، ولم يتمكن من سؤاله عن الهدية، لكن شرطة ميشيغان نشرت القصة على صفحتها بموقع فيسبوك، وذكرت أن الشرطى كان على بعد بضعة أشهر من التقاعد حينما صادف صاحب "سيارة الموزة الضخمة".  


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اخبار المرور

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