زيادة رأس مال شركة سيد للأدوية لـ 250 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سيد للأدوية إحدى شركات القابضة للادوية ، على زيادة راس مال الشركة المرخص له ل 250 مليون جنيه ، وزيادة راس المال المدفوع لـ 240 مليون جنيه.

وذكرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها اليوم ، أن عمومية الشركة برئاسة الدكتور أحمد حجازى ، رئيس القابضة للادوية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى وتعديل رأس المال المصدر والذى كان يبلغ 180 مليون جنيه موزعة على 18 مليون سهم.

وكان مجلس إدارة الشركة القابضة وافق على قرار الجمعية العامة بالتعديل فى مارس الماضى.