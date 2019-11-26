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روسيا تختبر نظارات VR مع الأبقار لزيادة إنتاج الألبان فى الشتاء

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:29 م
روسيا تختبر نظارات VR مع الأبقار لزيادة إنتاج الألبان فى الشتاء استخدام نظارات الواقع الافتراضى مع الأبقار فى روسيا
كتب محمد رضا

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فى هذا الوقت من العام تتحول الحياة فى روسيا من شكل لآخر، حيث تغيب الشمس ويكسو ثلج الشتاء كل شىء على الأرض الذى يغيب معه كل ما هو أخضر صالح للأكل سواء للبشر أو الحيوانات، ووفقًا للخبراء البيطريين، فإن سكان البلاد معرضون بشكل خاص لنوبة من الكآبة الشتوية.

لكن يعتقد العلماء أن لديهم حل لمشكلتهم الشتوية الروسية المتمثلة فى إنتاج الحليب من الأبقار، ويتمثل الحل فى نظارات الواقع الافتراضى التى تستعد المزارع لاستخدامها مستقبلًا من أجل تحفيز الأبقار على إدرار المزيد من الحليب فى فصل الشتاء، حيث يكمن السر فى التصميم الدقيق لنموذج النظارة الملتفة بشكل فريد تم تكييفه مع البنية التشريحية للبقرة.

استخدام نظارات الواقع الافتراضى على الأبقار فى روسيا
استخدام نظارات الواقع الافتراضى مع الأبقار فى روسيا

 

وحسب ما نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية عن وسائل إعلام محلية، فإن البيانات التجريبية توضح أن الأبقار تكون أفضل فى معالجة اللون الأحمر، من كونهم أزرقًا أو أخضرًا، ونتيجة لذلك، تميل عروض الأفلام للأبقار عبر نظارات الواقع الافتراضى للتركيز على العشب، والأخضر، وأجواء فصل الصيف.

ويشير التقرير إلى أن مزرعة فى شمال غرب موسكو بدأت بالفعل فى اختبار النماذج الأولية لنظارات الواقع الافتراضى على الأبقار بنتائج إيجابية، مضيفًا "عالميًا تقريبًا، أصبحت الأبقار أكثر هدوءً، إضافة إلى تحسن حالتها المزاجية، ويقول الباحثون إنهم سيواصلون مراقبة التأثيرات على الإنتاج الكلى للحليب.

وفى بيان، قالت السلطات الزراعية فى منطقة موسكو، إن مزارعى الألبان يستفيدون من "أفضل الممارسات الدولية" فى محاولة لتحسين رفاهية ماشيتهم، وأشارت الوزارة إلى أن المزارع تقوم أيضًا بتركيب أجهزة صوتية لتشغيل الموسيقى الكلاسيكية الهادئة.

وتقول إندبندنت "العلاج بالموسيقى للبقر، ليس تقنية جديدة بشكل خاص فى روسيا، ففى عام 2013 ، أبلغت مزرعة فى كراسنويارسك، فى سيبيريا، عن ما تعتبره البروتوكول الصوتى المثالى، والنظام الذى استقر عليه كان على النحو التالى: تشايكوفسكى أثناء الرعى؛ موتسارت أثناء النوم، و1980 البوب ​​أو المعاصرة مفيدة أثناء الحلب".

 

وأضاف "تم وضع الحلول التكنولوجية فى قلب مساعى روسيا لتصبح قوة زراعية دولية، وبالفعل يمكن للبلد أن يتفاخر بالنجاح الكبير من خلال الالتفاف على القطاع الضعيف تاريخيًا، وقد أصبحت الصادرات الزراعية الآن أكثر قيمة لروسيا من حيث الميزانية مقارنة بمبيعات الأسلحة".

 


مزارع موسكو

الثروة الحيوانية الروسية

الشتاء فى روسيا

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نظارات الواقع الافتراضى

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