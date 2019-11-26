رئيس محكمة بالصين: النظام القضائى المصرى يتميز بالاستقلالية ويتشابه مع الصينى

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد لوتشين سونج رئيس محكمة بمقاطعة الصين، أن النظام القضائى المصرى يتشابه مع النظام الصينى ويتمتع بالاستقلالية، واتخاذ مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن القضاه المصريين يقومون بتنفيذ القانون ومباشرة أعمالهم و يتحملون أعباء تنفيذ القانون ومباشرة الدعاوى القضائية التى تصل إلى المئات فى الجلسة الواحدة .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه نادى قضاه الإسكندرية، أن القضاة فى الصين فى حين يباشرون قضايا معدودة يوميا، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل بداية حقيقية التعاون فى الدراسات القضائية، خاصة فى مجالى القضايا البيئة أو الأسرة.

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانه، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إنه سيتم عقد برتوكول تعاون بين نادي القضاه بالإسكندرية والقنصلية الصين وسيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة بعد عرض المسودة على مجلس القضاء بالصين.

ومن جانبه قال المستشار ممدوح حشيش إن العلاقات المصرية الصينية تمتد لثلاثة قرون وزيارة الوفد الصينى لمحاكم الإسكندرية وأشادتهم بالمحاكم واستقلال القضاء المصرى عن السلطة التنفيذية.

يذكر أنه وفد صينى زار محكمة الاستئناف ومحكمة الأسرة فى إطار التعاون والتبادل بين الجانبين فى المجال القضائى.