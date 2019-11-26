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رئيس الوفد القضائى الصينى يشدو بأغنية عن الأصدقاء فى نادى القضاة الإسكندرية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:13 م
رئيس الوفد القضائى الصينى يشدو بأغنية عن الأصدقاء فى نادى القضاة الإسكندرية الوفد القضائى الصينى
الإسكندرية أسماء على بدر

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فاجأ لوتشين سونج، رئيس الوفد القضائى الصيني، مساء اليوم الثلاثاء، جميع أعضاء نادى قضاة الإسكندرية، بغنائه أغنية صينية التى يغنيها الشعب الصينى عندما يكون لديهم أصدقاء جدد، وذلك خلال تواجده بنادى القضاة الإسكندرية.

يأتى ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم الثلاثاء بنادى القضاة الإسكندرية بمنطقة فلمنج، بحضور المستشار عبد العزيز أبو عيانه، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الحالى ورئيس محكمة استئناف المنصورة السابق، ووفدًا رفيع المستوى من القضاة المصريين والصينيين، والمستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار ممدوح حشيش رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، والمستشار عزت أبو الخير رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار هشام بهلول المحامى العام بنيابة النقض، والمستشار أحمد مهابة عضو مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية.

وكرم رئيس نادى قضاه الإسكندرية المستشار عبد العزيز ابو عيانه الوفد الصينى وقدم لهم شهادة تقدير مصنوعه من ورق البردى كما كرم لوتشين سونج، رئيس الوفد القضائى الصيني.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

نادى قضاه الاسكندريه

وفد قضائى صينى

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