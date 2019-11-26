سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:11 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دار الافتاء: الخميس أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:47 م
دار الافتاء: الخميس أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا دار الإفتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام 1441 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر لعام 2019 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 
 
وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
 
وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق 28 نوفمبر لعام 2019 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريًّا.
 
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام. 
 
 

شهر ربيع الاخر

دار الافتاء

استطلاع هلال شهر ربيع

ربيع الاول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: طلاق الزوجة فى فترة الحيض حرام ولكنه يقع.. فيديو

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 04:09 م

إذا اشتد عليه أمر قام إلى الصلاة.. دار الإفتاء تنشر صفات للنبى فى شهر مولده

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 03:34 م

فيديو.. هل يجوز ذبح شاتين للمولود الذكر على مرتين ؟!.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 03:30 م

ما عدة المطلقة التى تحيض فى طلاق رجعى؟.. دار الإفتاء تجيب

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 11:36 م

دار الإفتاء توضح حكم اعتداء الزوج على الزوجة والأولاد وترويعهم بزعم تأديبهم

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 05:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة