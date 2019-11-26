حملة "إحميها من الختان" تستهدف 40 ألف مواطن خلال يومين فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقررة المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، أنه فى إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التى يطلقها المجلس القومي للمرأة، تحت شعار " احميها من الختان" ،خلال الفترة من 25من نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر المقبل ،تواصلت "اليوم " فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب فى محافظة بني سويف،والتي استهدفت 40217 منهم 13451 سيدات و10518 رجال و16248 أطفال .

واكدت نرمين محمود ، أن الحملة استهدفت قرى ( الحرجة والحمام وبهبشين ومدينة ناصر) ، و(كفر ناصر وصفط راشين وغياضة) مركز ببا ، و(الفنت وتلت والجمهود ومنشاه عمرو) الفشن ، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الاناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة، والمتعلقة بربط الختان بالدين بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها

واضافت نرمين محمود فى بيان لها تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود فيما بينهم ، وذلك بالاعتماد على الواعظات والراهبات،حيث عقد فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف اليوم "برئاسة نرمين محمود مقررة الفرع "ندوة بقاعة دار مناسبات مسجد عمر بن عبدالعزيز عن العنف ضد المرأه على هامش الحملة لعدد 80 سيدة بالتنسيق مع المركز القبطي للخدمات والتدريب،وتم توعية المستهدفين بمخاطر ختان الإناث ،وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها سواء أكان الأب أو الأم أو الجدة او العمة.

من ناحية أخرى ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف مساء اليوم اجتماع مجلس إدارة التعلم المدمج رقم 143 والذي انعقد اليوم بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور خالد عباس مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة .

حيث ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع إمكانية ابرام بروتوكولات تعاون خارجية وداخلية، ووجه بضرورة عقد شراكات مع جامعة دولية وعربية. كما تم الموافقة على اللائحة المقدمة من كلية التمريض بشأن برنامج مهني تحت مسمي التثقيف الصحي والوقاية من الامراض.

وفي إطار الاتجاه نحو الرقمنة، وافق المجلس على تطبيق نظام الرصد والتصحيح الالكتروني بالامتحانات. كما وافق المجلس على دعم المركز بعدد من الكفاءات المتميزة في تكنولوجيا المعلومات.