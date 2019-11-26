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حركة حماس تعلن مشاركتها فى الانتخابات الفلسطينية وتسليم ردها لرئيس اللجنة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:53 م
حركة حماس تعلن مشاركتها فى الانتخابات الفلسطينية وتسليم ردها لرئيس اللجنة إسماعيل هنية
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت حركة حماس المشاركة فى الانتخابات الفلسطينية المقبلة وسلمت ردها الذى وصفته بـ"الإيجابى" لرئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر.

وقال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، في مؤتمر صحفي، إن حركته قدمت ردا إيجابيا على خارطة الانتخابات الفلسطينية، مشيرا إلى أن تسليم الرد جاء بعد تذليل العقبة التى ظهرت بعد فض الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتصاما لأسرى محررين من حماس فى رام الله.

من جهته، قال الدكتور حنا ناصر ، رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية: "ما حدث تتويجا لـ10 جولات بين غزة ورام الله".، مؤكدا أن حماس وافقت على المشاركة في الانتخابات، مضيفا: "نعتقد أن هذه الانتخابات ستزيل هذا الانقسام البغيض". 

وعبر حنا ناصر  عن أمله بأن تكون الانتخابات الفلسطينية المقبلة نزيهة كما كانت انتخابات عام 2006.

ويأتى تسلم الرد المكتوب من حماس، تنفيذا لطلب الرئيس الفلسطينى محود عباس أبو مازن، بعد أن وجه رسالة سابقة تتضمن خارطة طريق حول إجراء الانتخابات التشريعية تليها الرئاسية.

وبناء على هذا التطور يتوقع أن يصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية يليها بعد 3 أشهر الانتخابات الرئاسية.

كانت حماس أعلنت، فى وقت سابق، إرجاء تسليم ردها للجنة الانتخابات المركزية، بدعوى رفض قمع أجهزة السلطة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين فى رام الله.


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