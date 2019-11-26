سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما بنسبة 6%..دراسة تكشف

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:00 م
تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما بنسبة 6%..دراسة تكشف الجلوكوما
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة لكلية لندن الجامعية أن المواد الكيميائية الموجودة في الهواء النابعة من التلوث تضيق الأوعية الدموية بالعين قد تتسبب في موت خلايا الشبكية بسبب انقباض الأوعية الدموية، وتزيد من خطر الإصابة بنسبة 6٪ بداء الجلوكوما.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" أجرى الباحثون فى كلية لندن الجامعية (UCL) دراسة على أكثر من  من 100 ألف شخص ، وتبين أن العيش في مناطق شديدة التلوث قد يزيد من خطر الإصابة بالعمى.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتنفسون بكميات كبيرة من تلوث الهواء كانوا أكثر عرضة بنسبة 6 % للإصابة بالجلوكوما من أولئك الذين يعيشون في المناطق النظيفة.

يصيب هذا المرض ، الناجم عن موت خلايا شبكية العين الجزء الخلفي من العين ، 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، 10% منهم أصيبوا بالعمى التام.

يعتقد العلماء أن تلوث الهواء قد يسبب الجلوكوما بسبب انقباض الأوعية الدموية التي تقتل خلايا الشبكية أو المواد الكيميائية التي تكون سامة للأعصاب مباشرة.

يقول العلماء إن الجزيئات المجهرية المنبعثة من السيارات والصناعة تتنفس بعمق في الرئتين وتدخل إلى مجرى الدم، من هناك تقيد بطانات الأوعية الدموية والجهاز العصبي، وتؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

ما هى الجلوكوما؟

الجلوكوما هي حالة يمكن أن تؤثر على البصر، عادة بسبب تراكم الضغط داخل العين، غالباً ما يصيب كلتا العينين، عادة بدرجات متفاوتة، عين واحدة قد تتطور الزرق أسرع من الآخر.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف العصب البصري الذي يربط العين بالدماغ والألياف العصبية من شبكية العين النسيج العصبي الحساس للضوء الذي يربط خلف العين، في جميع أنحاء العالم ، هو السبب الرئيسي الثاني للعمى ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

يمكن علاج الجلوكوما من خلال قطرات العين أو العلاج بالليزر أو الجراحة، لكن التشخيص المبكر مهم لأنه لا يمكن عكس أي ضرر للعيون يهدف العلاج إلى السيطرة على الحالة وتقليل الأضرار المستقبلية.

 


تلوث الهواء

اضرار تلوث الهواء

الجلوكوما

العمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة