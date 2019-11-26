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تكميم المعدة المعدل والفرق بينه وبين التكميم التقليدي.. الدكتور كريم صبري يوضح

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 02:00 م
تكميم المعدة المعدل والفرق بينه وبين التكميم التقليدي.. الدكتور كريم صبري يوضح الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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أثبتت جراحات السمنة في الآونة الأخيرة كفاءتها في القضاء الكلي على السمنة، والحصول على الجسم المثالي، وتعتبر عملية تكميم المعدة من العمليات الأقوى في جراحات السمنة، ولكن في بعض الحالات كان يزيد الوزن مرة أخرى بعد مرور سنوات من إجراءها، والآن ومع التقدم في جراحات السمنة أصبح هناك ما يسمى بـ "التكميم المعدل".

 

الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي الفرق بين تكميم المعدة التقليدي وتكميم المعدة المعدل.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" أن تكميم المعدة المعدل يعتبر تعديل لعملية تكميم المعدة التقليدية، والتي يتم من خلالها إزالة جزء من المعدة وقد يصل إلى إزالة 80% من حجمها ويتبقى جزء صغير من المعدة، وعندما يتم ازالة هذا الجزء من المعدة يتم التخلص من هرمون الجوع والذي يعتبر مشكلة كبيرة يعاني منها اغلب مرضى السمنة.

تكميم المعدة التقليدي vs تكميم المعدة المعدل
تكميم المعدة التقليدي vs تكميم المعدة المعدل

 

واستطرد حديثه قائلا: وفي عملية تكميم المعدة التقليدية كانت بعض الحالات تزيد في الوزن بسبب تناولهم كمية كبيرة من الطعام في المرة الواحدة، مما يزيد من حجم المعدة ويزيد الوزن بالتبعية، لافتاً إلى أن المعدة عبارة عن عضلة ومع سوء الاستخدام وتناول كميات كبيرة من الطعام، تبدأ تلك العضلة في التوسع على المدى البعيد، ومن هنا جاءت فكرة تركيب "الباند" أو الحلقة السيلكون والتي من خلالها يمنع تمدد المعدة مرة اخرى، ولا يتم اكتساب الوزن مرة اخرى مدى الحياة.

 

ولفت الدكتور كريم صبري بأن التكميم المعدل وتركيب تلك الحلقة لا يتم تطبيقه على جميع الحالات، فهي تتناسب فقط مع من لديه شراهه في تناول الطعام، او من لا يستطيع التحكم في كميات الطعام الذي يتناوله.

(انفوجراف2(

وفي السياق ذاته، أكد أن الحلقة مصنوعة من السليكون وليس بها أى أضرار تماما، وليس لها أثار جانبية على المدى البعيد، ولا تسبب أى مشاكل في جدار المعدة لأنها مصنوع من انقى انواع السليكون، كما ان حجمها أكبر من حجم المعدة وليست محكمة عليها، فقطرها حوالي 7.5 سنتيمتر وهي أكبر من قطر المعدة الذي يبلغ 3 ونصف سنتيمتر، وبالتالي لا تحجم المعدة الا بعد مرور عام او اثنين من اجراء العملية، إذا بدأ حجم المعدة في التزايد.

وفي نهاية حديثه أعلن إن تكميم المعدة المعدل هو عبارة عن تركيب حلقة بعد ازالة 80% من حجم المعدة وهي نفس خطوات اجراء عملية التكميم العادية ولكن الفرق هو تركيب حلقة سيليكون تمنع تمدد المعدة مرة اخرى.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/drkarimsabrycenter/

الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

عناوين المراكز:

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مركز دكتور كريم صبري في مصر الجديدة: 9 أ شارع القبة - أعلي صيدلية العزبي - الدور الرابع - روكسي - مصر الجديدة.

مركز دكتور كريم صبري في المعادى: شارع 153 - ميدان الحرية - بجوار معمل البرج – الدور الأول – المعادي.

مركز دكتور كريم صبري في التجمع: كايرو مديكال كير CMC خلف مستشفي الجوي التخصصي - عياده 438 - التجمع.

مركز دكتور كريم صبري في الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

مركز دكتور كريم صبري في مستشفى زمزم: 34 ش المنشا محرم بك امام متحف الفنون الجميلة – الإسكندرية.

مركز دكتور كريم صبري في مستشفى ابن سينا: بعد الاستاد ب ٤٠٠ متر - طنطا.

 

للتواصل-طارق-صبري
للتواصل-طارق-صبري

 

الفريق-الطبي
الفريق-الطبي

 


 


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