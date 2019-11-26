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تعليم الغربية تستبعد مدير مدرسة بعد تعدى مواطن على طالبة بالضرب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:31 م
تعليم الغربية تستبعد مدير مدرسة بعد تعدى مواطن على طالبة بالضرب مدرسة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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قرر المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ،استبعاد مدير مدرسة محلة روح الابتدائية من منصبه ، بعد دخول مواطن للمدرسة ،أثناء اليوم  الدراسى ،والتعدى بالضرب على طالبة أمام زملائها والمدرسين، وعلى الفور تم اجراء تحقيق عاجل فى الواقعة، ورفع تقرير لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الذي قرر تشكيل لجنة من الشئون القانونية لفحص الواقعة وتبين صحتها، وبناء على ذلك قرر وكيل وزارة التربية والتعليم استبعاد  مدير المدرسة من منصبه، وتعيين مدير جديد للمدرسة .

 


محافظه الغربيه

وكيل تعليم الغربيه

مدرسه محله مرحوم الابتدائيه

طنطا

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