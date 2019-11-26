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"تعليم الإسكندرية" تنظم إحتفالية بعيد الطفولة للطلاب بمستشفى الطلبة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:29 م
"تعليم الإسكندرية" تنظم إحتفالية بعيد الطفولة للطلاب بمستشفى الطلبة جانب من الحفل
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ،إحتفالية  بعيد الطفولة بمستشفى الطلبة بسبورتنج برفقة الطلاب المرضى بالمستشفى ، حيث أوفد يوسف الديب وكيل المديرية فريق المعلمون أولا بالمديرية بقيادة عزة عبد العليم وفريق عملها المتميز، و بعض معلمي الإدارات التعليمية من المتطوعين في مبادرة ( من أجل صحتك وتعليمك ) وبحضور عبد العاطي التمساح مدير عام إدارة الجمرك و طاقم عمل المستشفى من أطباء وهيئة تمريض.

وأشار بيان صادر من مديرية التعليم بالاسكندرية ،إلى أن الاحتفالية جاءت لإدخال السرور والبهجة في نفوس  الطلاب المقيمين بالمستشفى ، وشمل اليوم زيارات بعض وحدات المستشفى وفقرات ترفيهية وفقرات ثقافية ومسرح العرائس، وأفلام تسجيلية و كارتونية عن أعياد الطفولة واختتمت الفعاليات بتوزيع الهدايا.

يذكر أن مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ،قد افتتحت صل للطلاب المرضى بمستشفى الطلبة بسبورتنج، لضمان استمرار متابعة الناحية التعليمية للطلاب واستذكار دروسهم بتطوع عدد من المعلمين للاشتراك في المبادرة.

و ذلك فى إطار المبادرة التي نظمها فريق عمل ( المعلمون أولا ) بقيادة عزة عبد العليم منسق المحافظة  تحت عنوان ( معًـا من أجل صحتك وتعليمك ) حيث قام منسقو الفريق بالتطوع  لتعويض الطلاب المقيمين بالمستشفى لمدة عشرة أيام فأكثر عن دروسهم الفائتة ومساعدتهم في تحصيلها ، بالإضافة إلى متابعة الحالات التي قد تتعرض للخروج من المستشفى لتلقي العلاج أو للغسيل الكلوي.

 

 


الاسكندرية

مستشفى الطلبة

تعليم الاسكندرية

مستشفى سبورتنج

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