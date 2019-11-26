تعرف على "ويليس كارير" أول من اخترع تكييف الهواء

كتبت ريهام الباشا

ولد ويليس هافيلاند كارير فى 26 نوفمبر 1876 وتوفى فى 7 أكتوبر 1950 عن عمر يناهز 73 عاما.

ويليس هافيلاند كارير، هو مهندس ومخترع، ويعرف بأنه الرجل الذى قام باختراع تكييف الهواء الحديث، ولد كارير فى 26 نوفمبر 1876 وتوفى فى 7 أكتوبر 1950 عن عمر يناهز 73 عاما.

وعمل ويليس كارير فى شركة (Sackett-Wilhelms) للطباعة والنشر فى بروكلين، وكانت الشركة غير قادرة على طباعة أحد الألوان بشكل جيد فى ذلك الوقت بسبب تأثير الحرارة والرطوبة على الورق والحبر، فقام ويليس باختراع أول اختراعاته المهمة، وهو نظام لضبط الحرارة والرطوبة فى الشركة وطور كارير طريقة لقياس قدرة أنظمة التدفئة، وعين مديرًا لقسم هندسة الاختبارات فى الشركة ، واستلم كارير عام 1906 براءة اختراع لهذه الطريقة، واستمر فى العمل فى مجالات التبريد الأخرى.

وفى عام 1930 أبطأ الكساد الاقتصادى الاستخدام السكنى والتجارى لمكيف الهواء.

لقد أعطى الكوخ القطبى الذى عرضه كارير فى المعرض العالمى فى عام 1939 فكرة عن مستقبل تكييف الهواء، ولكنه قبل أن يصبح شعبيًا، بدأت الحرب العالمية الثانية.

ونقل كارير شركته إلى نيويورك فى عام 1930، وأصبحت شركته واحدة من أكبر أرباب المهنة فى قلب نيويورك، وفى عام 1930 بدأ أعماله فى كوريا الجنوبية وفى اليابان بافتتاحه شركة تطبيقات تويو كارير وسامسونج،كوريا الجنوبية الآن هى أكبر أسواق مكيفات الهواء فى العالم، وكانت هذه الشركة رائدة فى مجال تبريد المساحات الكبيرة.

و كان تكييف الهواء ثورة فى الحياة الأمريكية وخصوصًا بعد زيادة الإنتاج الصناعى فى أشهر الصيف، وإدخال تكييف الهواء السكنى فى عام 1920 ساعد على بداية هجرة كبيرة نحو المناطق الحارة، وفى عام 2000 باعت شركة كارير بأكثر من 8 مليار دولار ووظفت 45000 موظف.

وعند وفاته فى 7 أكتوبر 1950 دفن كارير مع زوجاته الثلاثة (كلير سيمور، والتى توفيت سنة 1912؛ جينى مارتن، والتى توفيت سنة 1939؛ اليزابيث مارش وايز، والتى توفيت سنة 1964) فى مقبرة فورست لون فى بوفالو، نيويورك، وعلى الرغم من زواجه وطلاقه ثلاث مرات لم ينجب ويليس كاريير أى أطفال، وانتمى ويليس كارير إلى الكنيسة المشيخية والحزب الجمهوري.