تطوير اختبار جديد قد يسهل عملية الكشف عن 7 أنواع من السرطان

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما تستغرق الإجراءات الحالية المستخدمة للكشف عن السرطان وقتًا طويلاً ومكلف ومرهق، ولكن قد يكون هناك اختبار جديد في السوق قريبًا لتسهيل الأمور.

تشخيص السرطان ليس بالأمر السهل، فغالبًا ما تستغرق العملية المعنية وقتًا طويلاً وليست دقيقة دائمًا، علاوة على ذلك، فإن معظم الخيارات غالية الثمن، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على معظم المرضى الذين يمرون بفترة صدمة في حياتهم.

ولفترة طويلة، يحاول العلماء من جميع أنحاء العالم تطوير إجراء سريع وموثوق وغير مكلف للكشف عن السرطان، كما يحاول الباحثون أيضًا معرفة ما إذا كان بإمكانهم تطوير تقنية واحدة يمكنها اكتشاف أنواع مختلفة من أنواع السرطان.

تطوير تقنية جديدة للكشف عن السرطان



في سباق لتطوير إجراء آمن وفعال للكشف عن السرطان، أعلنت شركة يابانية مؤخرًا أنها طورت تقنية يمكنها اكتشاف 13 نوعًا مختلفًا من السرطان، و كل ما تتطلبه هذه التقنية الثورية هو قطرة من الدم، والنتائج سريعة ودقيقة بنسبة 99 % ، كما أنها خيار غير مكلف نسبيًا ، حسبما تقول الشركة، على أن تبدأ التجارب في عام 2020 ، والباحثون واثقون من أنهم يستطيعون تقديم هذا إلى الأسواق في السنوات القليلة المقبلة.

يكتشف الجهاز وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" السرطان عن طريق فحص أنواع وتركيزات جزيئات الحمض النووي الريبي الدقيق في الدم.

تنتج الخلايا السرطانية هذه الجزيئات، أفضل شيء في هذا المنتج أنه يمكنه أيضًا اكتشاف العديد من أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان المعدة ، البلعوم ، البنكرياس ، الرئة ، الكبد ، القناة الصفراوية ، الأمعاء ، المبيض ، سرطان الثدي والبروستاتا والمثانة.

تقدم الأبحاث الأمل في تشخيص مرض السرطان بسهولة



في وقت سابق من هذا العام، أعلن باحثون من مركز "جونز هوبكنز كيميل للسرطان" عن إجراء اختبار دم بسيط يمكنه اكتشاف 7 أنواع مختلفة من السرطان، حيث يكتشف هذا الاختبار أنماطًا في تجزئة الحمض النووي التي تخترقها الخلايا السرطانية، و يمكن أن يكتشف الاختبار بدقة وجود الحمض النووي للسرطان في 57 % إلى أكثر من 99 % من عينات الدم من 208 مريض يعانون من مراحل مختلفة من سرطان الثدي أو القولون والمستقيم أو الرئة أو المبيض أو البنكرياس أو المعدة أو الصفراء.

ادعى العلماء في معهد "Dana-Farber Cancer"أن فحص الدم الجديد ، الذي لا يزال قيد التطوير، يمكن استخدامه لفحص أنواع عديدة من السرطان بدرجة عالية من الدقة، حيث يستخدم هذا الاختبار سائلًا بسيطًا يتغير لونه ويكشف وجود خلايا خبيثة في الجسم.