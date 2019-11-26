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تركيا تبتز شعوب شرق أوروبا وتعرقل الخطة العسكرية لحلف الناتو

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:48 م
تركيا تبتز شعوب شرق أوروبا وتعرقل الخطة العسكرية لحلف الناتو حلف الناتو
رويترز

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نقلت وكالة الانباء الأمريكية "رويترز" عن أربعة مصادر وصفتهم بـ"رفيعة المستوى"  في حلف شمال الأطلسي إن تركيا ترفض دعم خطة دفاعية لحلف شمال الأطلسي تتعلق بدول البلطيق وبولندا إلا بعد يمنح الحلف دعما سياسيا أكبر لأنقرة في قتالها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

 

وأضافت المصادر أن أنقرة أمرت مبعوثها لدى الحلف بعدم اعتماد الخطة وتتخذ موقفا متشددا خلال اجتماعات ومحادثات خاصة، مطالبة الحلف بتصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب على أنهم إرهابيون في البيانات الرسمية.

 

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع وفد تركيا إلى الحلف للتعليق. ولم يرد وزيرا الدفاع والخارجية التركيان على طلبات للتعليق.

 

ويعد هذا الخلاف، قبل أسبوع من انعقاد قمة الحلف في لندن في الذكرى السبعين لإنشائه، مؤشرا للانقسامات بين أنقرة وواشنطن بسبب هجوم تركيا على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

 

ويسعى مبعوثو الحلف للحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على خطة الحلف العسكرية للدفاع عن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في حالة تعرضها لهجوم روسي.

 

وبدون موافقة تركيا سيكون الموقف أصعب بالنسبة للحلف فيما يتعلق بتعزيز دفاعاته سريعا في هذه الدول.

 

وقال مصدر دبلوماسي لرويترز "يأخذون (الأتراك) شعوب شرق أوروبا رهائن بعدم موافقتهم على هذه الخطة العسكرية إلى أن يحصلوا على تنازلات".

 

ووصف مصدر آخر سلوك تركيا بأنه "معرقل" في الوقت الذي يحاول فيه الحلف إثبات أنه متحد بعد تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحلف وإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحلف "مات دماغيا".

 

ولدى سؤالها عن الأمر، قالت المتحدثة باسم حلف شمال الاطلسي أوانا لونجيسكو "لدى الحلف خطط للدفاع عن كل الشركاء فيه. والتزام حلف شمال الأطلسي بأمان وأمن كل الشركاء لا يتزعزع".

 

وشنت تركيا هجومها في شمال سوريا بعد سحب الولايات المتحدة قواتها البالغ قوامها ألف جندي من المنطقة الشهر الماضي. ويخشى شركاء تركيا في حلف الأطلسي من أن يقوض توغلها جهود مواجهة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

 

 


تركيا

الناتو

اوروبا

ترامب

سوريا

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