ترامب: أرفض شهادات المسئولين بالكونجرس سعيا للحفاظ على حقوق الرؤساء

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رَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه فيما يتعلق بتحقيقات العزل ورفض إدلاء مسئولين بالبيت الأبيض بشهاداتهم أمام الكونجرس بسعيه للحفاظ على حقوق وصلاحيات رؤساء الولايات المتحدة المستقبليين.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أحارب من أجل الرؤساء المستقبليين ومكتب الرئيس. فيما عدا ذلك، سأود في الواقع أن يدلي الناس بشهاداتهم. محامي دون ماكجان (المحامي السابق للبيت الأبيض)... أشار بالفعل إلى عدم ارتكابي شيئا خاطئا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مستشاره السابق للأمن القومي مايك بولتون "وطنيّ وربما يعرف أني منعت الأموال عن أوكرانيا لأنها تُعتبر بلداً فاسداً، وأردت أن أعلم لماذا لم تكن الدول الأوروبية القريبة أيضا تمنحها أموالا".

وتابع: "كذلك سأود أن يشهد (وزير الخارجية) مايك بومبيو، و(وزير الطاقة) ريك بيري، و(القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض) ميك مولفاني وكثيرون آخرين ملعوب تحقيقات العزل الزائف. إنه احتيال ديمقراطي لن يؤدي لشيء، لكن رؤساء المستقبل لا ينبغي أن يتعرضوا للتضرر. ما حدث لي لا ينبغي أن يحدث لأي رئيس آخر".