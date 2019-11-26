تراجع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة فى أكتوبر

رويترز

هبطت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، على غير المتوقع، في أكتوبر في أعقاب مكاسب قوية في الفترة الأخيرة، لكن السوق مازالت تتلقى دعما من أسعار الفائدة العقارية المتدنية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.7 بالمائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 733 ألف وحدة الشهر الماضي، متراجعة تحت ضغط هبوط النشاط في جنوب وشمال شرق البلاد.

وجرى تعديل وتيرة مبيعات سبتمبر بالزيادة إلى 738 ألف وحدة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2007، بدلا من 701 ألف في التقديرات السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.3 بالمائة من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 1.1 بالمائة إلى 709 آلاف وحدة في أكتوبر.

وتستخلص بيانات مبيعات المنازل الجديدة من التراخيص، وعادة ما تكون متقلبة من شهر لآخر.

وارتفعت المبيعات 31.6 بالمائة مقارنة بمستواها قبل عام. وانخفض متوسط سعر المنزل الجديد 3.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 316 ألفا و700 دولار في أكتوبر. وتركزت مبيعات الشهر الماضي في النطاق السعري بين 200 و400 ألف دولار. أما المنازل التي يقل سعرها عن 200 ألف دولار، وهي الفئة الأنشط من حيث الطلب، فلم تتجاوز تسعة بالمائة من المبيعات.