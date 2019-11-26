تدليل الأبقار بـ"الواقع الافتراضى" فى روسيا

وكالات

استعانت مزرعة ألبان فى روسيا بالتكنولوجيا الحديثة لتدليل الماشية، بعد أن استخدمت تقنية الواقع الافتراضى فى تجربة تهدف لتحسين رفاهية الأبقار وزيادة إنتاجها من الحليب.

ووفقا لما نشره موقع الرؤية الاماراتى، عمل المزارعون مع مطورين وأطباء بيطريين، لتزويد الأبقار في مزرعة "كراسنوغورسك" بسماعات الواقع الافتراضي، المصممة لملائمة رأس كل بقرة، لتضعها في بيئة تحاكي بيئة الحقل الصيفي.

وبحسب وزارة الزراعة والغذاء في موسكو فإن التجربة تساعد في انخفاض مستويات توتر الأبقار وتُحسن مستوى المزاج العام في القطيع، ما يسهم في مساعدتها العيش براحة واسترخاء، فيما تتوقع الدراسة حدوث تأثير إيجابي في معدل إنتاج حليب.

وأشارت وزارعة الزراعة إلى نتائج أبحاث هولندية وأسكتلندية سابقة أفادت بأن "الظروف البيئية لها تأثير كبير على صحة الأبقار، وبالتالي على جودة وكمية الحليب المنتج".

يشار إلى أن بعض المزارعين في مناطق أخرى في روسيا، كانوا قد اختاروا عزف الموسيقى الكلاسيكية لدفع الأبقار للشعور بالاسترخاء وإنتاج المزيد من الحليب.