سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تدليل الأبقار بـ"الواقع الافتراضى" فى روسيا

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:06 م
تدليل الأبقار بـ"الواقع الافتراضى" فى روسيا تدليل الأبقار بـ"الواقع الافتراضى"
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعانت مزرعة ألبان فى روسيا بالتكنولوجيا الحديثة لتدليل الماشية، بعد أن استخدمت تقنية الواقع الافتراضى فى تجربة تهدف لتحسين رفاهية الأبقار وزيادة إنتاجها من الحليب.

ووفقا لما نشره موقع الرؤية الاماراتى، عمل المزارعون مع مطورين وأطباء بيطريين، لتزويد الأبقار في مزرعة "كراسنوغورسك" بسماعات الواقع الافتراضي، المصممة لملائمة رأس كل بقرة، لتضعها في بيئة تحاكي بيئة الحقل الصيفي.

وبحسب وزارة الزراعة والغذاء في موسكو فإن التجربة تساعد في انخفاض مستويات توتر الأبقار وتُحسن مستوى المزاج العام في القطيع، ما يسهم في مساعدتها العيش براحة واسترخاء، فيما تتوقع الدراسة حدوث تأثير إيجابي في معدل إنتاج حليب.

وأشارت وزارعة الزراعة إلى نتائج أبحاث هولندية وأسكتلندية سابقة أفادت بأن "الظروف البيئية لها تأثير كبير على صحة الأبقار، وبالتالي على جودة وكمية الحليب المنتج".

يشار إلى أن بعض المزارعين في مناطق أخرى في روسيا، كانوا قد اختاروا عزف الموسيقى الكلاسيكية لدفع الأبقار للشعور بالاسترخاء وإنتاج المزيد من الحليب.  


روسيا

اخبار روسيا

تدليل الابقار

روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفير البريطانى لدى روسيا: مصالح موسكو ولندن فى مجال الأمن الدولى متطابقة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:46 م

مباركة باباوية.. كيف نجح الرئيس الروسى فى اقتحام الغرب عبر الفاتيكان؟.. رسالة فرنسيس لبوتين فوق سماء روسيا خطوة على الطريق فى قيادة "العالم المسيحى".. وتزامنها مع زيارته لهيروشيما ونجازاكى إدانة ضمنية لواشنطن

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:30 م

شاهد.. نهر فى روسيا يجف ويتحول إلى منطقة صحراوية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:19 م

الرئيس الأوكرانى: علاقتنا مع روسيا "مُعقدة للغاية"

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة