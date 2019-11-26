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تجارب بريطانية تؤكد نجاح "الغربان" فى مضاهاة ذكاء الأطفال

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:31 م
تجارب بريطانية تؤكد نجاح "الغربان" فى مضاهاة ذكاء الأطفال غراب
وكالات الأنباء

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نجحت مجموعة من الغربان، في مضاهاة ذكاء الأطفال ضمن اختبار إدراكي موحد، وفق تجارب أجراها باحثون في المملكة المتحدة.وفقا لصحيفة الرؤية الاماراتية.

 

وأظهرت الغربان تصرفها بذكاء من خلال اجتياز اختبار إدراكي معروف، يُستخدم لمعرفة مدى مقدرة الأطفال على ممارسة ضبط النفس وتأخير إشباع الرغبات، لضمان الحصول على نتائج أفضل أو مكافآت أكبر، وهو ما يعد مؤشراً على مهارات مثل التخطيط المستقبلي.

 

وتُجرى تجربة مارشميلو ستانفورد أو تجربة «حلوى الخطمي»، عن طريق وضع مجموعة من الأطفال في غرفة مع وجود حلوى، ويقال لهم إن انتظار أي منهم لمدة 15 دقيقة دون تناول قطعته سيعني حصوله على قطعة حلوى أخرى.

 

وأجريت هذه الاختبارات لدراسة كيفية تطور الإدراك البشري ومعرفة العمر الذي يكون فيه الإنسان ذكياً بما يكفي لتأجيل الرغبات إذا كان ذلك يعني الحصول على نتيجة أفضل في وقت لاحق.

 

 


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الاطفال

ذكاء الاطفال

بريطانيا

ضبط النفس

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