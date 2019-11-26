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تأجيل محاكمة المتهمين الـ6 بحرق كنيسة كفر حكيم إلى 3 ديسمبر

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:42 م
تأجيل محاكمة المتهمين الـ6 بحرق كنيسة كفر حكيم إلى 3 ديسمبر المسشتار محمد شيرين فهمى
كتب أحمد حسنى

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أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" فى كرداسة، لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

 

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم: عبد الرؤوف ن، سعيد ى، حسام ا، شريف س، ياسر س، طارق إ". عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلا من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.

 

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.


كنيسة كفر حكيم

شيرين فهمى

اكاديمية الشرطة

حرق كنيسة كفر حكيم

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