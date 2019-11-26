بورصات الخليج "حمراء" بجلسة منتصف الأسبوع.. و"قطر" تهبط بنسبة 1.16%

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، للجلسة الثانية على التوالى متأثراً بهبوط أغلب القطاعات أبرزهم قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة، نتيجة عمليات جنى أرباح قبيل الانتهاء من اكتتاب أرامكو، وهبطت بورصة دبى هامشياً بضغوط هبوط سهم أرابتك القابضة.

كما تراجعت بورصة البحرين بضغوط هبوط أسهم قيادية، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر بنسبة 1.16%.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.7% خاسراً 135.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7877.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.74% رابحاً 389.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6175.04 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.7% خاسراً 135.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7877.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.74% رابحاً 389.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6175.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 190.1 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 62 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.15%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.91%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.70%، فقطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.40%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم سابتكو نسبة 4.06%، ثم أسمنت حائل بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم "مجموعة صافولا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.56% ثم أكسترا بنسبة 4.20%، ثم الأهلى بنسبة 4.03%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2705.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاع قطاع العقارات بعد تراجع سهى إعمار العقارية وأرابتك القابضة. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.31 نقطة ليغلق عند مستوى 2705.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاع قطاع العقارات بعد تراجع سهى إعمار العقارية وأرابتك القابضة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 449.7 مليون سهم محققة ما قيمته 877.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5066 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.80%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فقطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 3.45%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.49%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.76%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.62%، ثم سهم العربية للطيران بنسبة 4.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.41%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.12%.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط ، وهى الجلسة الأولى التى تتراجع بها بعد 7 جلسات من الصعود المتتالى. تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط ، وهى الجلسة الأولى التى تتراجع بها بعد 7 جلسات من الصعود المتتالى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% خاسراً 34.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5824.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% خاسراً 48.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6373 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 6.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4752.40 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 203.8 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون دينار كويتى عبر 8561 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%.

وجاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 9.91%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.32%.



بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.03% خاسراً 0.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1520.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.2 مليون سهم بقيمة 710 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.73% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 12.32% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.33%.



بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.16% خاسرة 120.06 نقطة، لتغلق عند مستوى 10190.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 182.1 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال قطرى عبر تنفيذ 10994 صفقة، وارتفع 13 سهماً، وانخفض 28 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.38%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.4%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%.