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بالأسماء.. حركة تنقلات وترقيات جديدة بوزارة البترول

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:07 م
بالأسماء.. حركة تنقلات وترقيات جديدة بوزارة البترول المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تعيينات وتنقلات جديدة لرؤساء الشركات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، وكانت حركة التنقلات كالتالى: محمد السيد محمد المليجى رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بتروك خليج السويس "جابكو" ، المهندس على فاروق قنديل رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جمسه للبترول ، المهندس عماد عبد القادر سلامة رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أنابيب البترول ، احمد محمد الشريف رئيسا والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل . 
 
 
ترقيات
حركة الترقيات والتنقلات بقيادات وزارة البترول 

 


البترول

الترقيات التنقلات

وزارة البترول

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