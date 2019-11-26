بالأسماء.. حركة تنقلات وترقيات جديدة بوزارة البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تعيينات وتنقلات جديدة لرؤساء الشركات، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف، وكانت حركة التنقلات كالتالى: محمد السيد محمد المليجى رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بتروك خليج السويس "جابكو" ، المهندس على فاروق قنديل رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جمسه للبترول ، المهندس عماد عبد القادر سلامة رئيسا لمجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة أنابيب البترول ، احمد محمد الشريف رئيسا والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل .
حركة الترقيات والتنقلات بقيادات وزارة البترول
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