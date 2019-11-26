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النفط يسجل 63.60 دولار للبرميل و57.92 للخام الأمريكى

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 04:04 م
النفط يسجل 63.60 دولار للبرميل و57.92 للخام الأمريكى براميل بترول
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء،63.60 دولار للبرميل، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات ذلك بعد أن سجلت ارتفاع بمقدار 0.4%  خلال الجلسة السابقة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.92 دولار حيث انخفضت  العقود الآجلة له بمقدار 9 سنتات. 
 
وذكرت مصادر إعلامية عالمية، أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم جاء نتيجة مخاوف النمو والطلب على النفط فى حين استمرت حالة الضبابية بشأن إمكانية توصل واشنطن وبكين لاتفاق مبدئى لإنهاء الحرب التجارية بينهما، حيث إنهما أكبر المستهلكين للنفط في العالم. 
 
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 5 ديسمبر فى فيينا، وتعقب ذلك محادثات مع منتجى نفط آخرين، من بينهم روسيا، والذين اتفقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهى المجموعة المعروفة باسم أوبك+.
 
 

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