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المشدد 15 سنة لـ 3 أشقاء بتهمة القتل العمد فى المطرية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 05:39 م
المشدد 15 سنة لـ 3 أشقاء بتهمة القتل العمد فى المطرية ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمرو، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 أشقاء بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، حيث قام المتهمين الثلاثة بحيازة الأسلحة لاستخدامها فى الاعتداء على جارهم، بسبب خلافات الجيرة فى المطرية.
 
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين " أيمن.ت "، و" صبحى.ت"، و" أحمد.ت "، ارتكبوا جريمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وبيضاء للاستخدامها فى التشاجر مع جار لهم يدعى " أشرف عادل " عامل، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم، حيث أحضر المتهمون الأسلحة، وتوجهوا إلى مسكن المجنى عليه، عابدين العزم على الاعتداء عليه باستخدام الأسلحة التى بحوزتهم، وتبين من التحقيقات أن المتهمين فور مشاهدتهم الضحية، قاموا بالاعتداء عليه مستخدمين الأسلحة التى بحوزتهم، فيما قام أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على القتيل، اصابه إصابة مباشرة فى منطقة الصدر، أردته قتيل فى الحال، ثم فروا هاربين.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 أشقاء وشخص آخر، لقى خلالها مصرعه عقب إصابته بطلق نارى، على الفور انتقل رجال المباحث، وتم تحديد المتهمين.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التى إحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 15 سنة.
 
 

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