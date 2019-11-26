المشدد 10 سنوات لفرارجى بتهمة خطف طفل فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار خليل عمرو، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل "فرارجى"، بتهمة سرقة وخطف طفل بالإكراه تحت تهديد السلاح فى المطرية.

وكان أمر الإحالة كشف، قيام "قاسم شعبان"، 20 عامًا، عامل بمحل دواجن، بحيازة سلاح أبيض "كتر"، فيما تربص بالطريق العام لسرقة المجنى عليه بالإكراه لوجود خلافات بينهم، وفور مشاهدته للمجنى عليه "ناجى.ص"، 17 عامًا طالب، قام بالاعتداء عليه، محدثا به عدة إصابات بالغة، وتمكن من الاستيلاء على هاتفه المحمول، كما قام باقتياد المجنى عليه إلى أحد الأماكن الخالية من الماره بقصد احتجازه وخطفه، إلا أن الضحية استماع معاقبته وتمكن من الهرب، وتوجه على الفور إلى قسم الشرطة، وحرر م ضر بالواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات غموض الواقعة، حتى تمكنوا من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وأحيلا للنيابة العامة التى إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.