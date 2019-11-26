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القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 06:43 م
القبض على 7 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية حبس
فريق المحافظات

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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من، القبض على 7عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس.

كان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمود.ح.م"47 عاما- بدون عمل مقيم الشهداء دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.و.ا"30 عاما بدون عمل مقيم أبو سلطان دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض" كتر" ،والمتهم "احمد.ال.ح"25 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح ابيض" مطواة" والمتهم "يوسف.ع.س"23 عاما بدون عمل مقيم رفح شمال سيناء بحوزته سلاح أبيض "سكين" .

كما تم ضبط المتهم "اشرف.ح.ا"31 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض "مطواة" والمتهم "احمد.س.س"40 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح أبيض "كتر" والمتهم "احمد.ع.غ"24 عام بدون عمل مقيم الوابورات دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح ابيض "مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

من ناحية أخرى ،تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4متهمين، بحوزتهم كميات من نبات البانجو المخدر والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء جمال غزالى  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية ،يفيد بقيام ضباط المراكز والاقسام بضبط  كلا من المتهم "عبدالمنعم.ح.ص"35 عام عاطل مقيم فاقوس شرقية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 25 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 كما تم ضبط المتهم "ياسر.ع.س"24 عام بدون عمل مقيم الكيلو 7 طريق بورسعيد الاسماعيلية دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 15 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "مصطفى .ع.س"24 عام بدون عمل مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ممدوح .ع.س"35 عام بدون عمل مقيم ام عزام دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 


امن الاسماعيلية

سلاح ابيض

سنجة

حملة امنية

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