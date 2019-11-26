القابضة للأدوية ترفع رأس المال المدفوع لشركة "سيد" إلى 240 مليون جنيه

كتبت ريهام الباشا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ورئيس الجمعية العامة لشركة تنمية الصناعات الكيماوية – سيد بالموافقة على تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، لتصبح "حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 240 مليون جنيه موزعا على 24 مليون سهم، قيمة كل سهم الأسمية 10 جنيهات، وتملكه بالكامل الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية".

وكانت المادة قبل التعديل " حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 180 مليون جنيه موزعا على 18 مليون سهم، قيمة كل سهم الأسمية 10 جنيهات، وتملكه بالكامل الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية".