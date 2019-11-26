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الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس الزامبى فى الإمارات

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:33 م
الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس الزامبى فى الإمارات محمد بن زايد ورئيس زامبيا
وكالات الأنباء

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، اليوم ، في أبوظبي إدغار شاجوا لونجو ، رئيس جمهورية زامبيا الذي يزور الإمارات حاليا.
 
ورحب الشيخ محمد بن زايد، بالرئيس الزامبي في دولة الإمارات، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ، متمنياً أن تمثل زيارته للدولة إضافة مهمة إلى العلاقات بين البلدين ودفعة قوية لها إلى الأمام على المستويات كافة، بما يقوي قاعدة المصالح المشتركة ويصب في مصلحة الشعبين الصديقين.
 
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات المختلفة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
ونوه ولى عهد أبو ظبى، باهتمام الإمارات الكبير بتطوير علاقاتها مع القارة الأفريقية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل من أجل التنمية والسلام والاستقرار لشعوب القارة.
 
من جانبه شكر الرئيس إدغار شاغوا لونغو، رئيس جمهورية زامبيا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه على تنمية علاقات بلاده مع الإمارات في مختلف المجالات.
 
وعبر عن تقديره للتجربة التنموية الإماراتية الرائدة، والدور الإيجابي الذي تقوم به الإمارات على الساحة الأفريقية.
 
 

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ابو ظبى

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