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خالد صلاح
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السفير البريطانى لدى روسيا: مصالح موسكو ولندن فى مجال الأمن الدولى متطابقة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:46 م
السفير البريطانى لدى روسيا: مصالح موسكو ولندن فى مجال الأمن الدولى متطابقة بوتين
ا ش ا

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قال السفير البريطاني لدى روسيا، لوري بريستو، اليوم الثلاثاء، إن مصالح روسيا وبريطانيا في مجال الأمن الدولي متطابقة بشكل أساسي.
 
وأوضح بريستو - خلال لقائه مع رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية - : "هناك مجالات، لا سيما في مجال الأمن الدولي، حيث تتطابق مصالحنا إلى حد ما"، مضيفا أنه يعتبر العمل في روسيا بمثابة "امتياز".
 
وقال الدبلوماسي البريطاني الذي أبلغ في وقت سابق بأنه سيترك منصب السفير في موسكو هذا العام: "لو عرضت عليّ أربع سنوات أخرى للعمل هنا في روسيا، لوافقت 100%".
 
يشار إلى أن واقعة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، التي حدثت على الأراضي البريطانية، وحدت الكثير من دول الغرب لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره سياسات عدائية من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك وترحيل دبلوماسيين روس من لندن وعواصم أوروبية أخرى الشيء التي ردت عليه موسكو بالمثل.
 

روسيا

لوري بريستو

بريطانيا

قسطنطين كوساتشيوف

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