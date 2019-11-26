الرئيس التنفيذى لإكوينور يتوقع استقرار أسعار النفط عند حوالى 60 دولارا

رويترز

قال الرئيس التنفيذى لشركة الطاقة النرويجية إكوينور اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط فى طريقها لأن تظل عند حوالى ستين دولارا للبرميل فى الأجلين القصير والمتوسط، ومن المرجح أن تزيد فيما بعد.

وقال إلدار ساتره لرويترز على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة "أعتقد أن ستين دولارا.. أكثر أو أقل.. لا يزال افتراضا معقولا فى المدى القصير إلى المتوسط".

وأضاف أن سوق النفط لم تشعر بعد بتأثير الإمدادات الذى لا مفر منه القادم من خفض الاستثمارات الذى حدث خلال التراجع الذى شهده القطاع بين 2014 و2016.