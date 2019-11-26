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التموين : توفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:23 م
التموين : توفير السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر ديسمبر المقبل سلع
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر المقبل، وسيتم صرفها اعتبار من اول الشهر المقبل ، حيث تتعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال لجنة المشتريات المركزية على شراء السلع واختيار أفضل الأنواع  وطرحها على البطاقات وأيضا من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات .

وكانت وزارة التموين  والتجارة  الداخلية، قد أعلنت  استمرار تلقى التظلمات من المواطنين الذين جرى استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى السبت المقبل، وذلك لمن تخلفوا عن تقديم التظلمات فى الفترة التى كانت مقررة مسبقًا.

 


التموين

السلع التموينية

أصحاب البطاقات التموينية

مقررات تموين ديسمبر

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