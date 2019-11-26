التعليم: امتحانات المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات بالثانوى تعقد ورقية

كتب محمود طه حسين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء للتعاقد مع 120 ألف معلم، مضيفًا أن هناك اشتراكًا للمعلمين المصريين فى جائزة الإمارات والتى يرعاها الشيخ محمد بن زايد.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة فى فحص مجموعات مختلفة من المعلمين، مثل المنقطعين عن العمل أو المحكوم عليهم بإحكام جنائية والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا جنائية، واصفًا ذلك بالانضباط الإدارى وليس السياسى، لافتًا إلى أن عدد المعلمين المفصولين وصل إلى 1876 معلمًا، وأنه تم إنشاء قسم داخل الوزارة باسم قضايا الدولة لنظر الدعاوي الموجهة للوزارة.

وحول امتحانات المرحلة الثانوية لهذا العام، أكد شوقى أن امتحانات يناير ومايو للصف الثاني الثانوي للطلبة النظاميين بالمدارس الحكومية والخاصة سيتم إجراؤها إلكترونيا بنظام الـOpen Book، على أن تجرى الامتحانات بشكل ورقى بنظام الـOpen Book لطلبة المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات والمصريين بالخارج، وذلك لحين استكمال البنية التكنولوجية لهذه الفئات الطلابية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة المقبلة وسيتم الانتهاء من التوزيع بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء امتحانات نصف العام فى يناير المقبل للصف الأول الثانوي ورقيًا وفقًا لنظام التقييم الجديد بنظام الـOpen Book، وذلك لإتاحة فرصة كافية لهم للتدريب على أجهزة التابلت.

وتابع: "سيتم إجراء امتحان تجريبى فى شهر مارس المقبل لطلبة الصف الأول الثانوي بدون درجات على أجهزة التابلت لتدريب الطلاب على استخدامه قبل امتحان نهاية العام".

واستطرد: "نعمل حاليًا على استكمال البنية التكنولوجية في المدارس الخاصة وذلك تمهيدًا لإجراء الامتحانات في مدارسهم إلكترونيا".

وحول وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس الدولية، أكد شوقي، أن وضع حد أقصى لمساهمة الأجانب في حصص ملكية المدارس الدولية بنسبة 20% له أهداف أمنية وتعليمية "لمنع الاستحواذ علي المدارس المصرية وحماية هوية أبنائنا الطلاب من بعض الممارسات الخاطئة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يطبق بأثر رجعي، وأنه سيتم البت في الحالات المقدمة فوق هذه النسبة وفقًا لأسباب كل حالة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم الاستثمار بشكل قوي ولكن نسعى لفرض الانضباط في نفس الوقت والمحافظة علي الهوية المصرية.

وحول الفصول الذكية، أكد شوقي، أن الفصول الذكية تم تصميمها بشكل متعدد الاستخدامات وسهلة التركيب كما أنه يصنف بأنه صديق للبيئة ومطابق لمواصفات السلامة والصحة المهنية، ويحتوي على شاشات تفاعلية و "augmented reality" - الواقع الافتراضي المعزز.