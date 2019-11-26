سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"البيئة" تحول الأزمة إلى فرصة.. اعرف أهم 13 رقما بموسم السحابة السوداء 2019

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 08:41 م
"البيئة" تحول الأزمة إلى فرصة.. اعرف أهم 13 رقما بموسم السحابة السوداء 2019 قش الأرز
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت وزارة البيئة، منظومة السحابة السوداء لعام 2019 بعنوان "تحويل الأزمة إلى فرصة"، واستعرضت جهودها فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

 

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أهم 13 رقما جاءت بتقارير وزارة البيئة عن هذا الموسم:
 

1. وفر 7600 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة غير مباشرة فى 60 يوما.

2. وفر حوالى مليار و430 مليون بخفض ملوثات موسم السحابة السوداء.

3. زاد إقبال الأهالى والفلاحين على تجميع القش، ليصل نسبة القش المجمع من خلالهم إلى 80% مما تم جمعه.

4. 1907 حملة للتوعية تم تنفيذها بالحقول والمراكز والمدارس والجمعيات ودور العبادة بزيادة 27% عن العام الماضي.

5. تم تلقى والاستجابة إلى 100% من شكاوى المواطنين.

6. 6160 حملة، للتفتيش على المصانع والصناعات المتوسطة والصغيرة.

7. تم فحص عوادم ما يزيد على 37 ألف مركبة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات للتأكد من توافقها مع الاشتراطات البيئية.

8. ساعدت المنظومة على تجنب 27 ألف طن أحمال ملوثات بما يوفر مليار و430 مليون جنيه عند حسابها بمقياس المخاطر الصحية.

9. تم تنفيذ 1120 ندوة بمحافظات الشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، توعية بيئية للمزارعين.

10. مليون و31 الف طن، قش الأرز تم كبسه هذا العام.

11. تم فرم 527 ألف طن.

12. تم تسوية 540 ألف طن بإجمالى 2 مليون و99 ألف طن.

13. مراكز التجميع جمعت ما يقرب من 499 ألف طن.

 


قش الارز

السحابة السوداء

منظومة السحابة السوداء

وزارة البيئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ: تحويل قش الأرز إلى أعلاف وتسميد للتربة وتوفير فرص عمل للشباب

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 12:07 م

محافظ القليوبية: نواجه السحابة السوداء وتحويل فاقد قش الأرز إلى منتج وليس عبئ

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 10:44 ص

وزير الزراعة: جمعنا 2،9 مليون طن من قش الأرز خلال العام الحالى

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 09:00 م

وزيرة البيئة أمام البرلمان: نجحنا فى مواجهة السحابة السوداء.. و"الفلاح" البطل الحقيقى بوعيه.. محطات الرصد أكدت جودة الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا على مدار الساعة.. ونجاح حملات مواجهة "حرق قش الأرز"

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 05:00 م

وزيرة البيئة أمام البرلمان: نجاحنا فى مواجهة حرق قش الأرز وتلوث الهواء

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 01:35 م

وزيرة البيئة أمام "طاقة النواب": انخفاض محاضر مخلفات حرق قش الأرز بنسبة 34%

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 12:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

الفنانة أحلام تضع كلمة النهاية فى خلافها مع أصالة: "انتهت من حياتى"

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

خطة داعش لتمويل الجناح العسكرى فى سوريا والعراق بـ300 مليون دولار سنويا

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

برلين La Casa De Papel يتغزل في أنطونيو بانديراس بعد اقتناص جائزة Vanity Fair

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

تغريدة من Game Of Thrones تثير استياء الجمهور وتجدد السخرية من الموسم الأخير

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

محمد رمضان يعلق على تتويجه بجائزة الأكثر شعبية في أفريقيا: "ثقة في الله نجاح"

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

بدأت حياتها الفنية فى العاشرة.. تعرف على خبايا "بوسي" فى عيد ميلادها الـ 66

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعى طيبة1 الساعة 11:09 مساء اليوم

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات ببورسعيد وشمال سيناء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة