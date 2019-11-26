"البيئة" تحول الأزمة إلى فرصة.. اعرف أهم 13 رقما بموسم السحابة السوداء 2019

اختتمت وزارة البيئة، منظومة السحابة السوداء لعام 2019 بعنوان "تحويل الأزمة إلى فرصة"، واستعرضت جهودها فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أهم 13 رقما جاءت بتقارير وزارة البيئة عن هذا الموسم:



1. وفر 7600 فرصة عمل مباشرة، و13 ألف فرصة غير مباشرة فى 60 يوما.

2. وفر حوالى مليار و430 مليون بخفض ملوثات موسم السحابة السوداء.

3. زاد إقبال الأهالى والفلاحين على تجميع القش، ليصل نسبة القش المجمع من خلالهم إلى 80% مما تم جمعه.

4. 1907 حملة للتوعية تم تنفيذها بالحقول والمراكز والمدارس والجمعيات ودور العبادة بزيادة 27% عن العام الماضي.

5. تم تلقى والاستجابة إلى 100% من شكاوى المواطنين.

6. 6160 حملة، للتفتيش على المصانع والصناعات المتوسطة والصغيرة.

7. تم فحص عوادم ما يزيد على 37 ألف مركبة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات للتأكد من توافقها مع الاشتراطات البيئية.

8. ساعدت المنظومة على تجنب 27 ألف طن أحمال ملوثات بما يوفر مليار و430 مليون جنيه عند حسابها بمقياس المخاطر الصحية.

9. تم تنفيذ 1120 ندوة بمحافظات الشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، توعية بيئية للمزارعين.

10. مليون و31 الف طن، قش الأرز تم كبسه هذا العام.

11. تم فرم 527 ألف طن.

12. تم تسوية 540 ألف طن بإجمالى 2 مليون و99 ألف طن.

13. مراكز التجميع جمعت ما يقرب من 499 ألف طن.