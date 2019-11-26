البكاء مش "نكد".. يفرغ المشاعر السلبية بدلاً من كتمانها

كتبت فاطمة خليل

كثيرٌ منا يتظاهر بالقوة ويجبر نفسه على عدم البكاء، خاصة الرجال، الذين فى أغلب الأحيان يرون أن بكاء المرأة دليل على "النكد"، لكن أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية أن البكاء له فوائد صحية عديدة، والدموع تساعدك على التفريغ عن مشاعرك من الاحباط والخسارة والألم، وفقاً لموقع " thoughtcatalog" وهذه أبرز فوائد البكاء..

فوائد البكاء للصحة النفسية والجسدية





البكاء

البكاء يخفف من التوتر



إن الدموع الناتجة عن الإجهاد تجبر أجسامنا على التخلص من المواد الكيميائية التي تثير الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، هذا يقلل من التوتر من الجسم. البكاء ينشط أيضا الجهاز العصبي السمبثاوي، مما يساعدنا على الاسترخاء.

يحسن المزاج



البكاء هو مهدئ للذات، حيث يساعدنا على تنظيم عواطفنا، عندما نجبر أنفسنا على عدم البكاء وتجاهل الطريقة التي نشعر بها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الصداع وارتفاع ضغط الدم، البكاء هو وسيلة لإطلاق المشاعر السلبية.



فوائد البكاء

يقلل من السموم فى الجسم



عند البكاء يتم إطلاق المواد السامة من الجسم جنبا إلى جنب مع دموعنا، تمامًا مثل التعرق والزفير والتبول.

البكاء يقتل البكتيريا



تحتوي الدموع على الليزوزيم، وهو قادر على قتل 90 إلى 95 % من جميع البكتيريا الضارة في خمس إلى عشر دقائق فقط، هذا يعني أن البكاء ليس مفيدًا لصحتنا العاطفية فحسب - بل لصحتنا الجسدية أيضًا.

يقلل من الألم



البكاء يطلق الأوكسيتوسين والإندورفين الذي يجعلنا نشعر بتحسن عاطفيا وجسديا على حد سواء ويزيد من تحمل الألم.



البكاء

يحسن الرؤية



الدموع تساعد على ترطيب مقل العيون والجفون، وعندما نبكي ، تساعد الدموع في غسل الغبار والحطام. كما يمنع الجفاف الذي يمكن أن يسبب ضبابية فى الرؤية.

تفريغ المشاعر السلبية



البكاء يساعد عملية الحزن، إنها خطوة نحو التعافى وتخطى الحزن، لأن اخفاء المشاعر يجعلنا عالقين فى الماضى والحزن عليه.