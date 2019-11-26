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البابا تواضروس: جامعات العالم تخصص أقسامًا للدراسات القبطية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:29 م
البابا تواضروس: جامعات العالم تخصص أقسامًا للدراسات القبطية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
سارة علام

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قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، إن هناك كليات على مستوى العالم و جامعات تخصص كراسى وأقسام لدراسة القبطيات وقد أنشأت جامعة الإسكندرية مركزا للدراسات القبطية وكذلك جامعة المنوفية وأصبح هناك أساتذة مصريين يهتمون بالدراسات القبطية  فالمسئولية العلمية مسئولية بالغة علينا جميعا.
 
 
وأضاف البابا فى الكلمة التى القاها ، مساء اليوم الثلاثاء ، فى حفل تخريج دفعة جديدة من معهد الدراسات القبطية: كل الأقباط فى العالم مسئولين عن هذه المعاهد الدراسية بالمساهمة والمساندة بكل صورها،هذه المسئولية تذكرني بمعادلة في الاقتصاد الذى لكي ينجح  ويربط بالمجتمع يتكون من 3 أطراف العلم يغذي الصناعة والصناعة تغذى المجتمع والمجتمع يغذي العلم.
 

تواضروس

الدراسات القبطية

الكنيسة

البابا تواضروس

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