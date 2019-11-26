الأسهم الأمريكية تفتح مستقرة بعد نتائج مالية متباينة لشركات التجزئة

رويترز

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت، مستقرة اليوم الثلاثاء، بعدما أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة، حيث أعلنت عدة شركات تجزئة نتائج مالية متباينة قبيل نشر أحدث سلسلة من بيانات ثقة المستهلكين.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 14.28 نقطة فقط، أو 0.05 في المائة، إلى 28080.75 نقطة عند الفتح، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.21 نقطة، أو 0.04 في المائة، إلى 3134.85 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 2.91 نقطة، أو 0.03 في المائة، إلى 8635.40 نقطة.