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الأسرى الفلسطينيون يعلنون الحداد ويقررون إرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 09:04 م
الأسرى الفلسطينيون يعلنون الحداد ويقررون إرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام الاسرى الفلسطينيون ارشيفية
ا ش ا

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 أعلن الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، الحداد وإرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام، وقرروا ارتداء اللون الأسود عند الوقوف على العدد، والهتاف باسم رفيقهم الشهيد سامي أبو دياك، بدل من ذكر أسمائهم، وفق ما ذكره بيان صادر عن نادي الأسير.
 
وكان الأسرى منذ صباح اليوم قد أعلنوا حالة الاستنفار وبدأوا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم أبو دياك، وقد أغلقت إدارة المعتقلات كافة الأقسام، تحسبا لأي مواجهة معهم.
 
وأبو دياك (37 عامًا) من سكان بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقل في يوليو 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عامًا.
وخضع أبو دياك العام 2015 لعملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب "هيئة شئون الأسرى".
 
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية 5 آلاف معتقل، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريا (معتقلون بلا تهمة) و700 مريض، حسب بيانات رسمية فلسطينية.
 
 

الأسرى الفلسطينيون

الضفة الغربية

السجون الإسرائيلية

هيئة شئون الأسرى

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