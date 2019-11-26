اعتذار رئيس البنك العقارى المصرى العربى عن الاستمرار فى منصبه لظروف صحية

كتب أحمد يعقوب

تقدم عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي باعتذاره عن الاستمرار في رئاسة البنك إلى محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر لظروف صحية مفاجئة.

وذكر بيان رسمى للبنك أن عمرو كمال تعرض لوعكة صحية شديدة فى القلب استدعت نقله إلى المستشفى وتغيبه عن البنك لفترة خلال الشهر الماضى وسط تكتم شديد حرصًا منه على استقرار مسيرة العمل بالبنك واستمرار لسلسلة النجاحات المحققة، وعدم اثارة البلبلة وسط العاملين بالبنك، ولكن جاءت التقارير الطبية وتوصيات الأطباء له بضرورة خلوده للراحة التامة لفترة طويلة وبالتالى تغيبه عن البنك مدة طويلة منعا لتفاقم المرض لتعجل بقراره بالاعتذار عن استكمال مدته المتبقية فى رئاسة البنك والتى كانت من المفترض أن تنتهى فى سبتمبر 2020.

جدير بالذكر أن عمرو كمال قد تولى رئاسة البنك بقرار من رئيس الوزراء فى أكتوبر 2017 واستطاع ومجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز العامين انتشال البنك من التعثر إلى تحقيق الربحية، وفقا لأرقام موثقة بالبنك والبنك المركزى المصرى، حيث بلغ نمو محفظة القروض المنتظمة بنحو8.5 مليار جنيه لتصل إلى 13.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة ب5.2مليار جنيه فى سبتمبر 2017.

كما نجح البنك فى عهده فى تغيير الهوية المؤسسية له وإعادة الانتشار بقوة وسط القطاع المصرفى من خلال اصدار منتجات تجزئة مصرفية لأول مرة فى تاريخ البنك وتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات وتطوير شبكة الفروع الداخلية والخارجية وزيادة محفظة الودائع إلى 44.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة ب24.2مليار جنيه فى سبتمبر 2017 وعلى مستوى الأصول المملوكة للبنك فقد تم بيع أصول خلال الفترة من أكتوبر 2017 إلى نهاية أكتوبر 2019 بقيمة بيعية 1.027مليار جنيه وفقا وقيمة دفترية بنحو 796مليون جنيه محققا أرباح قدرها 231 مليون جنيه كم تم سد فجوة المخصصات بالكامل وتخفيض محفظة الديون المتعثرة بنحو 2.6مليار جنيه لتصل إلى 3.7مليار جنيه فى أكتوبر 2019 مقارنه ب6.1مليار جنيه فى سبتمبر 2017 وعلى صعيد محفظة القروض الشخصية فقد زادت إلى نحو مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة ب171مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وبالنسبة لمحفظة اذون الخزانة والسندات فقد وصلت إلى 12.9 مليار جنيه مقارنة ب4.1مليار جنيه بزيادة قدرها 8.8مليار جنيه.كما تم تطوير الفندق المملوك للبنك (لونج بيتش الغردقة) محققا إيرادات ضخمة بإدارة مصرية خالصة وكذا قرية لونج بيتش العين السخنة والمنتظر بيعها إلى احد كبرى المؤسسات الاستثمارية خلال الشهور القليلة القادمة وتحقيق سيولة قدرها مليار جنيه تضاف إلى موارد البنك والتوسع فى تمويل أنشطة استثمارية جديدة بالبنك مثل مشروعات الأسمدة والغاز والبترول والحبوب الزراعية والتى اسفرت عن استقطاب اكثر من 121 عميل شركات جدد حيث بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة نحو 9مليار جنيه من اجمالى منح مصرح به 13.4مليار جنيه أدت إلى حصول البنك على جائزة افضل بنك نامى فى إئتمان الشركات لعام 2019 بمصر لأول مرة.

وعلى مستوى التمويل العقارى فقد حصل البنك على افضل بنك مانح للتمويل العقارى فى مصر عام 2018 كما حصل البنك على جائزة افضل بنك على مستوى التجزئة المصرفية بالأردن 2019 كما حصد البنك جائزة افضل حملة إعلانية فى التليفزيون فى رمضان عام 2019.