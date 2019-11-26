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إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 04:32 م
إعادة فتح المجال الجوى للبيت الأبيض.. واجتماع عاجل للتحقيق فى اختراق محتمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه تم رفع إغلاق البيت الأبيض الذى استمر لفترة وجيزة صباح اليوم، بعد أن دخلت طائرة المجال الجوى المحظور فى منطقة واشنطن العاصمة.

وأوضحت الشبكة أن الجميع قادر على التحرك فى جميع أنحاء البيت الأبيض الآن.

دخلت طائرة المجال الجوى المحظور فى منطقة واشنطن العاصمة ، الأمر تسبب فى عقد "اجتماع على مستوى وطنى"، تضم  مجموعة من كبار مسئولى الأمن القومى عبر الوكالات لتنسيق ومراقبة الموقف، وفقًا لمسؤول دفاعى أمريكى.

وقال المسئول: "من غير المعروف إذا كانت الطائرة عدائية فى هذا الوقت".

وذكر أثنان من مصادر شرطة الكابيتول الأمريكية أن الوضع يجرى تصنيفه على أنه "aircon"، وهى طائرة واردة لم يتم التعرف عليها بعد.

وقالت سوزان مالفو من سي إن إن من داخل مبنى الكابيتول الأمريكى، إنه لم يُطلب إخلاء المبنى، ولكن لا يُسمح لأحد فى الوقت الحالى بدخول المبنى.

 

 

 

 


البيت الابيض

ترامب

طائرة البيت الابيض

اغلاق البيت الابيض

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