إطلاق صواريخ من غزة.. وجيش الاحتلال يعلن اعتراض القبة الحديدية لصاروخين

كتب: أحمد جمعة

أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية إطلاق عدة صواريخ من قطاع غزة تجاه الغلاف قبل قليل، مشيرة إلى اعتراض القبة الحديدية صاروخين فى سماء سديروت.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن السلطات فعّلت إنذارات فى منطقة ‎غلاف غزة ومدينة ‎سديروت.