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إزالة 4 حالات تعدى على أراضى الدولة ببرج العرب غرب الاسكندرية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 07:26 م
إزالة 4 حالات تعدى على أراضى الدولة ببرج العرب غرب الاسكندرية حملة إزالة - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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شن مركز ومدينة برج العرب  بالإسكندرية برئاسة  المهندسة  جيهان مسعود اليوم الثلاثاء ،حملة ازالة تعديات على أملاك الدولة على أرض كلية الزراعة بقرية الغربانيات ،وذلك  بحضورالمهندسة  نادية جبر سكرتير عام مركز ومدينة برج العرب، ومشرف قطاع برج العرب وأعضاء لجنة الازالة، و المهندسين  رئيس قسم حماية الأراضى بالادارة الزراعية ببرج العرب، ومهندس الحماية بمنطقة تعاونيات برج العرب، و بمشاركة قوة أمنية برئاسة الرائد  نائب مأمور قسم شرطة برج العرب ومعاونى قسم الشرطة ببرج العرب.

و أشار بيان صادر من مدينة برج العرب اليوم الى أن الحملة توجهت الى قرية الغربانيات أرض كلية الزراعة وتم تنفيذ قرار ازالة صادر من مديرية الزراعة بالأسكندرية باجمالى عدد 4 حالات وتم التنفيذ حتى سطح الأرض، و رفع مخلفات الهدم الذى تم تنفيذها بقرارات الازالة.

من جهه أخرى و في إطار تصدي حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الإنضباط والإلتزام بالقانون ، شكلت رئيس حي شرق حملة مكبرة تكونت من ادارة اشغال الطريق حيث توجهت الحملة الى العقار الكائن خلف مخازن ابو ركبه الطريق الدائرى تم فك شده أعمده بالدور الارضى والتحفظ على مولد كهرباء صغير، موتور مياه صغير،كمية من الاسمنت.

و كذلك العقار الكائن عزبه الشيخ الصغرى على المحموديه تم فك شده سقف بالدور الثانى علوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 


الاسكندرية

البناء المخالف

اراضى الدولة

برج العرب

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