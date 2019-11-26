إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار فى الهيروين بالزيتون

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة الزيتون، عاطل إلى المحكمة بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة "الهيروين" فى منطقة الزيتون.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه وبحوزته 350 جراما من مخدر الهيروين و200 جرام من مخدر الحشيش و 70 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 600 جنيه.

تم اقتياده إلى قسم شرطة الزيتون، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، ومخدر الحشيش للتعاطى، ومبلغ مالى من تجارته غير المشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أحالته إلى المحاكمة .